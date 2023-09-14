講述邪教的影集《我願意》強勢入圍本屆金鐘獎10項大獎，光是演技獎項就入圍4項，包含戲劇節目獎、戲劇節目女主角獎、戲劇節目男配獎、戲劇類節目造型設計獎、戲劇類節目視覺特效獎、戲劇配樂獎、美術設計、戲劇節目創新獎等大獎，堪稱本屆入圍大贏家之一。

高慧君表示：「感謝評審團愛戴，讓秦凱莉這個角色能夠被看見。 這個角色要跟她對談、喜歡上她、變成她，我的確花了一些時間。 因為她的不理性執著真的讓我難以苟同。但我必須是她，才能凸顯出劇裡面要闡述的人性各種偏執脆弱。與角色磨合是做演員最奇妙的部分吧！也是我最愛的部分。 」

高慧君在該劇演出有如「男版教主」之稱，透過擔任學校輔導老師角色，漸漸地邀請學生參與心靈成長團體組織。她感恩《我願意》幕前幕後團隊，「給我們所有演員最好的表演場域， 才會讓秦凱莉變的更立體。 能夠入圍，我很感恩。 是一份很美麗的恩典。」

吳奕蓉以《我願意》入圍第58屆金鐘獎戲劇節目女配角獎。（圖／HamiVideo提供）

吳奕蓉以《我願意》入圍女配角獎，她在劇中將三寶媽受困於家庭與婚姻間糾結的演出相當淋漓盡致，她分享入圍感言：「非常、非常、非常驚訝！太多太棒的演員，沒想到會入圍，刻意不看直播，怕看了反而緊張，所以是收到大家的訊息才曉得，曉得了心才開始狂跳。很榮幸受到評審肯定，更開心慧君、大正、承恩，以及戲劇節目獎也入圍！」

楊大正（右）以《我願意》入圍第58屆金鐘獎戲劇節目男配角獎。（圖／HamiVideo提供）

楊大正以《我願意》入圍男配角獎，對此他謝謝金鐘獎，也謝謝劇組所有夥伴們，「謝謝過去我曾經參與的每一個演出作品、謝謝每一個教導我表演的導演及演員前輩們。」他感性説：「前前後後應該也演十幾年了，第一次入圍演員獎項真的非常開心。」他更說自己是一位演員，「歡迎找我演出，我會繼續努力，去服務每一個角色。」

鄒承恩以《我願意》入圍第58屆金鐘獎戲劇節目男配角獎。（圖／HamiVideo提供）

而鄒承恩入圍男配角，他開心表示：「兩年沒拍戲的感覺，或許可以一步步慢慢的找回來，但能讓我徹底治癒我父親離開的傷痛，是因為跟我願意這部戲結緣。非常感恩能夠拍這部戲，能成為我願意的一份子。能夠在這部戲遇到大家，真好。」

評審委員唐美雲也誇讚《我願意》無論視製作規模、收音、特效都是瞄準國際，「他們的製作就以國際觀來製作，製作規模、收音方式比照好萊塢，完全是一個很製作高規格作品，演員也表現很出色 。」