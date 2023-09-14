旗艦包廂可容納22人同時歡唱。（柯宗緯攝）

旗艦包廂可容納22人同時歡唱。（柯宗緯攝）

邀來川菜一把手古錐師郭主義擔任廚藝總監，親自設計菜單，必點菜單有「主廚特製重慶烤魚」、「熗鍋魚」等。（柯宗緯攝）

業者特別在400坪的空間打造18間特色包廂，每一層也各有主題設計風格。（柯宗緯攝）

業者特別在400坪的空間打造18間特色包廂，每一層也各有主題設計風格。（柯宗緯攝）

業者特別在400坪的空間打造18間特色包廂，每一層也各有主題設計風格。（柯宗緯攝）

業者特別在400坪的空間打造18間特色包廂，每一層也各有主題設計風格。（柯宗緯攝）

疫後娛樂事業回溫，高雄KTV一條街成形！南高雄中華三路短短1公里，就有3家KTV業者，除好樂迪、錢櫃等連鎖業者外，精品級概念KTV「WE GO歡唱」也插旗，業者豪砸5000多萬元，打造18間主題包廂，更找來名廚「古錐師」郭主義助陣，要在K歌紅海市場殺出一條血路。

號稱全台最美KTV「WE GO歡唱」坐落在高雄市區七賢路、中華路口，鮮明黃色外牆建築外觀，尚未開幕就引發網路熱議。該KTV幕後業者為壹起飛集團，旗下事業還包括壹起飛建設、炭黔燒肉，歷時18個月今年推出全新KTV品牌「WE GO歡唱」，將於9月16日開幕，但不24小時營業，營運時間為晚間6時至次日早上10時。

壹起飛建設董事長陳冠霖14日指出，「WE GO」砸了超過5000萬元，為在KTV一級戰區殺出重圍，業者特別在400坪的空間打造18間特色包廂，每一層也各有主題設計風格，1樓輕奢古典風、2樓酷炫未來風、3樓復古時尚，其中旗艦包廂可容納22人同時歡唱，還可付費客製化跑馬燈，滿足消費者迎賓、慶生等需求。

業者指出，「WE GO」走差異化路線，除砸重金在硬體設備，包括廣角大螢幕、演唱會等級的音響燈光設備外，餐點也不用料理包，全是現點現做，邀來川菜一把手古錐師郭主義擔任廚藝總監，親自設計菜單，必點菜單有「主廚特製重慶烤魚」、「熗鍋魚」等。

「WE GO」消費模式為3小時起跳，中型包廂每小時2000元，中大型包廂2500元，大型包廂3000元，旗艦包廂每小時8000元，但須消費1.2萬元餐飲，目標鎖定中高端消費客層。

歡慶開幕祭出優惠活動，其中9月16日至9月30日「黃色風暴」：穿著黃色服飾、配件等，贈送餐飲折價券。10月1日至10月30日消費滿額贈，消費滿5000元贈送一張刮刮券，有機會刮中500元或1000元包廂抵用券、炸物拼盤、特調飲品等。