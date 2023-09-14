大陸央視網微信公眾號14日報導，據中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）消息，今年鐵路中秋十一黃金周運輸自9月27日開始，至10月8日結束，為期12天，預計發送旅客1.9億人次。12306系統於13日起發售黃金周火車票。14日不少網友提前加入搶票大軍，搶購28日火車票時，吐槽鐵路預售較往年確實更難，12306系統為此提出十大攻略，像是候補兌現成功率達到75％以上。旅客提報多個「日期、車次、席別」組合的候補訂單，延長候補兌現時間，可增加候補成功率。

對此，12306客服表示，餘票充足仍需排隊是由於同一時間點下訂單的使用者過多。12306開啟售票時間固定，不會針對第三方軟體提前售票。

對於沒有買到票的用戶，客服表示，今年搶票較往年確實更難些，建議立即加入候補，等待其他用戶改簽或退票。

此外，乘客人數較多情況下，高鐵動車也有可能出現由8節車廂改為12節車廂情況，候補購票可更快買到票。

對於中秋、十一假期，部分熱門車次車票是否會出現秒光等問題，國鐵集團提出十大攻略回應。

1.假期客流高峰，運力是否有保障？

答：針對今年中秋、十一假期客流高峰，鐵路部門將科學調配運力資源，加大運力投放，大陸全國鐵路實行高峰運行圖，日均旅客座席能力預計較2019年同期增長18.5％。主要採取以下措施：一是延長黃金周運輸期限，前後達到12天，運輸期限超過歷年黃金周。二是增開跨鐵路局集團公司的直通旅客列車320列，其中動車組214列（含200列夜間高鐵），普速旅客列車106列。三是採取動車組重聯運行、普速旅客列車加掛車廂等方式，增加熱門方向旅客座席，進京、進滬、進穗方向原則上滿軸或滿編組運行。四是各鐵路局集團公司根據鐵路12306售票資料，靈活增開管內旅客列車。

2.如果出現突發大客流，鐵路部門如何應對？

答：鐵路部門在大陸全國主要樞紐節點儲備了熱備動車組、普速旅客列車車輛以及乘務人員，數量不少於「五一」小長假，一旦出現突發客流，隨時可以上線運行，滿足旅客出行需求。

3.購票有何小妙招？

答：鐵路部門預計，今年中秋十一黃金周售票高峰預計會出現在9月15日，當日發售9月29日假期第一天的車票。預計北京、上海、南京、蘇州、天津、廣州、深圳、成都、西安等城市都將會成為旅客出發和到達的熱門地區。另外，杭州將在黃金周期間舉辦亞運會，也將成為高鐵出行的熱門目的地。

4.中秋、十一假期，部分熱門車次車票是否會出現「秒光」的現象？為什麼？

答：黃金周期間旅客出行需求「紮堆」，造成局部地區和時段運能緊張，尤其在部分熱門方向的線路上，一些始發、終到時間更為適宜，全程旅行時間更短的列車，更是許多旅客首選出行方案。當這些列車車票起售時，由於其受廣大旅客關注度非常高，會選用12306網路購票、手機App、車站視窗等各種售票管道快速「搶票」，可能會出現「秒光」現象。

5.為什麼同一列車12306售票系統顯示有全程票、長途票，卻沒有半程票、短途票？

答：鐵路部門會把長途列車的票額，優先滿足從始發站乘車到終點站的長途旅客，實現運力資源利用的最大化。當然，也會兼顧短途旅客需求，在長途票額充足時，會根據客流需求變化動態調整票額投放，自動分時段將部分票額轉移到沿途各站，滿足短途旅客購票出行需求。

6.鐵路12306候補購票功能運行情況如何？如何能增加候補購票成功的機會？

答：鐵路12306候補購票功能運行穩定，候補兌現成功率達到75％以上。旅客通過提報多個「日期、車次、席別」組合的候補訂單，延長候補兌現時間，可增加候補成功率。

7.鐵路12306放票時間如何安排的？

答：火車票預售期為15天（含當天），但每個車站的起售時間是有差異的，例如北京西站、南京南站為8：00，廣州南站為10：00，上海虹橋站為13：30。使用「鐵路12306」官方App中的「起售時間」查詢功能，可以查詢到指定車站的起售時間。

8.鐵路12306試點的線上選鋪功能運行情況怎麼樣？如何保障老人優先分配下鋪？

答：今年6月份，12306開始試行線上選鋪服務，目前已經覆蓋230趟旅客列車，運行情況良好。線上選鋪服務提供了普速列車軟臥、硬臥和動車組軟臥、一等臥、二等臥等鋪別的選擇，這些鋪別涵蓋了不同層次的需求。同時，鐵路12306仍然堅持對60歲以上老人等重點旅客優先分配下鋪。

9.客流高峰時旅客買不到直達票該怎麼辦？

答：客流高峰期若無法買到直達車票，可採購買聯程票，通過分段乘車的方式滿足出行需求，鐵路12306將根據旅客出行需求和餘票情況，智慧推薦有餘票的中轉換乘方案，供旅客選擇。為方便旅客中轉換乘，鐵路部門目前已在100個主要車站設立了站內中轉換乘便捷通道，安排車站工作人員做好引導服務，旅客無需出站即可進入候車室候車，有效縮短了中轉換乘時間。

10.通過第三方網站買票是否存在一定風險？

答：鐵路12306從未授權任何第三方平台發售火車票。第三方平台在旅客購票過程中會保留使用者資訊，不僅有附加費、捆綁銷售服務等陷阱，還可能存在個人資訊洩露風險。請廣大旅客一定要通過鐵路官方管道購票，認准12306官方網站和「鐵路12306」官方App。