南韓男星玄彬與孫藝真(珍)在作品《愛的迫降》中因戲結緣，後還成為演藝圈內的模範夫妻檔，恩愛模樣羨煞旁人。此外，兩人升格成為新手爸媽後，熱度依然不減，一舉一動都備受外界關注，近日就被網友捕捉到兩人一同前往烤肉店大啖美食的畫面，甜翻一眾粉絲。

孫藝真和玄彬這對高顏值的明星夫妻檔同時也是高爾夫的愛好者，日前在網上引發討論的「玄彬寵妻美照」就是在高爾夫球場拍攝。此外，女方日前登上高爾夫球教練任鎮漢的YouTube頻道《任鎮漢Class》與他一同切磋球技，並在預告短片中帶著甜笑表示：「我已經結婚並有了孩子。」以一句話揭露了與玄彬幸福的婚姻現況。

此外，玄彬日前因工作飛往瑞士，在公開場合致詞時，還特地表示與孫藝真合作的戲劇《愛的迫降》就在瑞士拍攝，看似在低調放閃。而他一回國後，就迫不及待與愛妻相聚，近期還被網友們目擊在一間烤肉店內，並肩大啖美食的模樣，事後相關內容也在社群上流傳，只見畫面中兩人身穿看似情侶裝的白色上衣，頭上各自頂著不同顏色的棒球帽，顯見兩人即便成為「新手爸媽」後，依舊如熱戀中的情侶般甜蜜。

事實上，孫藝真當時也有在個人IG上曬出一則限時動態，其中可見到滿滿五花肉鋪在烤盤上的特寫，一旁還配文寫下「要轟隆隆倒塌」等字句，吃貨女神的模樣讓網友看了笑翻，紛紛留言表示：「我喜歡看見這種畫面」、「真的太甜蜜了，請一直保持下去。」