有「西洋歌壇小天后」稱號的30歲女星亞莉安娜（Ariana Grande），一直以來因超強歌喉、創作實力加上甜美外貌，光是Instaagram就有超過3.7億粉絲，人氣相當高。最近亞莉安娜在訪談中自曝過去有容貌焦慮，首次公開曾長期打肉毒桿菌和豐唇，但她哽咽地說，不再做醫美要接受慢慢地老去。

亞莉安娜有許多膾炙人口的熱門歌曲，她的戀情也很受到關注，但在事業、感情都很精采之下，近日她在接受《Vogue》訪問時，竟自曝曾經有嚴重容貌焦慮，更為了讓自己更漂亮和滿足外界評論，長時間打肉毒桿菌和接受唇部填充，只想將美貌維持在最好的狀態。

不過，亞莉安娜發現身體無法負荷太多，於是在2018年停止做醫美，且她補充說，打肉毒桿菌總是要躲躲藏藏，喜歡她的人根本不知道他們看到的並不是最真實的她；最後亞莉安娜講到眼泛淚光，哽咽地宣布自己不會再做醫美，要擁抱臉上的皺紋或缺陷，相信慢慢老去也會是一件美好的事情。

其實亞莉安娜自16歲出道後沒多久就爆紅，個人狀態和行徑都被放大檢視，很難避免受到輿論影響，對美的定義也會想跟隨主流、討好大眾；在亞莉安娜公開自己容貌焦慮的過去，大票粉絲既心疼又欣慰，紛紛鼓勵她，「妳這樣就很美了」、「不管怎麼樣我們都愛妳，妳超棒的」。