券商Hazeltree指出，特斯拉是8月份被放空最多的美國大型股，且連續第三個月位居空頭部位的榜首；其次為Charter Communications排名第二，以及蘋果公司排名第三。

不過，特斯拉在周一飆漲10%，因摩根士丹利周日出具報告指出，特斯拉用於訓練自動駕駛車AI模型的超級電腦Dojo可能給這家電動車製造商帶來「巨大的優勢」，並帶動其市值提高近6000億美元或76%。

大摩將特斯拉的股票評級從「持有」（qual-weight）調升「加碼」（overweight），並將其12至18個月股票目標大幅提高60%，至400美元，根據LSEG的數據，這是華爾街券商最樂觀的預測，意味著該電動車大廠的市值上看約1.39兆美元。

特斯拉周三股價上漲1.43%，收在271.30美元。

該電動車大廠的超級電腦Dojo在7月開始投產，明年估將再投資逾10億美元強化系統。