周四香港恆生綜合指數收盤上漲38.70點或0.21%，為18047.92點。國企股(H股)升0.6%，為6275點。科技指數漲0.4%，為4059點。

人民幣周四持穩。此前消息指出，中國央行已經要求國內大型銀行，不要立即出清外匯，並在一段時間內維持未平倉的頭寸，以緩解人民幣下跌壓力。

主要科技股上漲，阿里巴巴漲0.4%，小米升2.7%，快手漲近1%，京東也上漲1%。

黃金股升3.5%，為上漲最多板塊，山東黃金升4.7%，招金礦業漲3.7%。

石油股也上漲2.9%，中石油升5.8%，中海油漲5.1%。此前花旗發布報告稱，市場持續的不確定性，石油和天然氣成為相對較安全的避風港，並認為中國油氣產業仍是今年下半相對安全的投資避風港。

內房股賣壓沉重。中國恆大跌12.7%，恆大物業跌3.8%；碧桂園跌4.5%，碧服跌5.9%；融創中國挫8.8%，融創服務跌3.0%。