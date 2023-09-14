全球半導體產業朝自主化發展，供應鏈移轉引爆檢測新商機，謝詠芬表示，雖然我們的客戶多屬晶圓廠/IC設計/光電/平面顯示器等產業，但檢測產業類似醫療性服務業，因此閎康成立之初，即以「有科學園區地方就有閎康」為營運主軸，往國外走、快速展開實驗室我們已做了很多年，重要客戶在那裡，所在的科學園區什麼屬性，就要設符合他們需求的實驗室，尤其是美國及日本等專注先進製程國家，高階樣品都有出口限制，測試均須申請出口，必須要設實驗室讓他們能找到我們。

日本車用半導體需求強勁，且台灣晶圓代工大廠日本熊本廠帶動供應商前進日本，看好日本檢測商機，繼名古屋實驗室，閎康於日本設置第2個實驗室—熊本實驗室，謝詠芬表示，熊本實驗室一廠以支應晶圓廠材料分析(MA)需求為主，營收效益可望自明年第1季顯現，明年名古屋及熊本兩實驗室營收貢獻可望逾10%。

除日本半導體檢測商機龐大，閎康也看好大陸市場商機，謝詠芬表示，我們在大陸現有上海4個實驗室，其中有兩個RA(可靠度分析)實驗室、兩個MA(材料分析)，以及廈門、深圳實驗室，今年大陸實驗室佔公司營收比重約48%，由於大陸積極發展成熟製程車用晶片，車廠開始設立平台，帶動車用電子檢測需求，目前約有4到5家中國一線車廠與閎康接洽，洽談RA訂單，預期相關效益將逐步發酵，將帶動大陸市場持續成長。

謝詠芬表示，閎康過去20年均以每年年成長20%為目標，在日本實驗室效益顯現，以及大陸車用電子檢測需求挹注下，明年成長幅度可望超過年成長20%目標。