7-ELEVEN自2014年以會員、支付、累點三大策略架構OPEN POINT生態圈，藉由跨海內外、跨產業、跨平台與集團內外合作夥伴攜手、共創會員福祉，規畫「會員帳戶整合」、「點數交換」、「支付綁定」3大合作模式，為不同合作夥伴量身訂製適合加入OPEN POINT生態圈的會員經營型態，至今全台已有300大品牌通路、20萬家特約商店成為OPEN POINT生態圈的一份子，今年更跨海與日本Ponta逾百大品牌、數十萬間特約商店合作，方便會員跨境消費可享有跨境累兌點、轉匯點數等便利服務，服務開通短短兩個月便吸引6萬名旅日的OPEN POINT會員實際體驗，好評持續發酵中，即日起陸續攜手六角國際、Ocard、yoxi，吸引三大平台累計逾千萬使用者加入OPEN POINT生態圈，同時擴增1650萬OPEN POINT會員餐飲、交通服務，開創新一波換粉經濟效益。

統一超8月合併營業收入275.1億元，年增7.24%，為歷年同月新高及單月歷史次高，累計前8月合併營收為2084.72億元，年增9.73%。

展望9月，統一超表示，進入開學季、中秋節、換季食飲與用品生活需求，台灣7-ELEVEN持續藉由話題商品與主題式全店行銷活動刺激買氣，挹注整體營收成長。