兩岸今年初逐步放寬入境管控措施，交流逐漸恢復活絡，海基會今年前8個月辦理兩岸文書驗證量較疫情爆發前有明顯成長。海基會指出，這顯示民眾之間的交流往返狀態持續保持穩定，沒有劇烈波動；也希望大陸盡量將不利於兩岸正向發展的因素降到最低。

海基會副秘書長蔡孟君14日主持背景說明會時表示，海基會今年1至8月辦理兩岸文書驗證量不僅較疫情期間同期呈現回升趨勢，部分案件數據甚至較疫情爆發前一年（2019 年）有明顯的成長。例如，今年前8個月受理新申請文書驗證案件數6萬8565件，較2019年同期增加9532件，增幅為16.15％。

據海基會數據，今年前8個月受理的公證書驗證之中，以定居用途最多（1萬3702件），其後依序為報稅用途（1萬1492件）、探親用途（1萬1316件）、居留用途（6125件）、結婚用途（4505件），最後是委託用途（1018件）。

值得注意的是，報稅用途公證書驗證量是唯一呈現連3年（2020年至2022 年）下滑現象，直至今年始微升；特別是申報個人所得稅部分，今年仍有持續減少趨勢。海基會指出，這可能肇因於2020年新冠肺炎疫情在武漢爆發，且美中貿易戰影響帶動全球產業供應鏈重組，許多台商將產線從中國大陸移出，因此國人赴中國大陸工作的人數減少所致。

此外，今年前8個月的委託用途公證書驗證量為1018件，較2021年同期減少 1003件、減幅為49.63％；較2019年同期增加643件、增幅為171.47％。海基會指出，委託公證書案件量自疫情爆發之2020年即大幅上揚，2021年因陸方隔離措施趨嚴，致返台處理事務時間及金錢成本大增，因此達到歷年最高2021 件。

蔡孟君表示，兩岸民眾的往來人數、頻率增加，從文書驗證可看出，若無疫情影響，民眾之間的交流、往返狀態持續保持穩定狀態，沒有劇烈波動。但她也提醒，陸方近期對我國人往返時因法令或執行的措施，增加國人赴陸風險，這對兩岸之間穩定的交流往返較為不利，希望對岸盡量將不利於兩岸正向發展的因素降到最低。