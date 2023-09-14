雲林縣登革熱疫區古坑鄉14日新增8例，累計291例，熱點仍是荷苞山附近，副總統賴清德本周六（16日）到雲林縣拜廟，將「勇闖」荷苞公園旁的地母廟上香，但該公園為防疫迄今未開放進入，負責站崗執勤的員警唯恐被病媒蚊叮咬瑟瑟發抖。

雲林縣登革熱病例今（14日）一口氣新增11例，是單日史上最多，其中古坑鄉增加8例、斗六市2例、虎尾鎮1例，雲林縣衛生局希望把登革熱疫情守在古坑鄉，希望斗六市不要淪陷。

古坑鄉登革熱的爆發點是荷苞山的桐花公園，荷苞村的確診案例也是全縣最高，古坑鄉公所數度大清消仍無法消滅病媒蚊，荷苞公園至今仍禁止進入，日前周邊一所國小又傳出5名師生確診，疫情嚴峻可見一班。

副總統賴清德16日將到雲林拜廟祈福，原本傳出僅到海線2廟宇，14日確定新增古坑鄉荷苞山地母廟，員警反彈為何非到疫區拜廟不可？且是在最熱的荷苞山，值勤被蚊蟲叮咬染疫就倒楣了。

據聞，賴清德拜廟後將順便分享他擔任台南市長時處理登革熱經驗，並慰勉清潔人員的辛勞。

防疫人員表示，如果賴副總統要座談，可以不用在疫區談，在公所會議室也可以，強烈建議16日要上山值勤的所有人員務必穿長褲、外套、帽子，不可因怕熱只戴袖套，因為蚊子還是會穿透，襪子必須夠長足以覆蓋，臉部要擦有藥效的防蚊疫，才不用一直補擦。