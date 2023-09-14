談到手、腳麻，很多人都會直接聯想到血液循環不好。對此，人一博愛復健科診所院長李炎諭指出，造成手腳發麻的原因多元，臨床上常見包括糖尿病神經病變、椎間盤突出長骨刺等，或是局部神經壓迫，如腕隧道、肘隧道症候群。雖然循環問題偶爾也會造成麻痛，但多半是在較嚴重時。另外，他也分享，保養神經及血管5招，其中在飲食方面，建議可攝取含維生素B1、B2、B6、B12的食物。

李炎諭在臉書專頁「李炎諭醫師的復健聊天室」發文表示，手、腳麻的原因很多，或許長期的周邊血管問題，會導致神經失養或缺血，但其實臨床上，手腳麻比較常見的原因，包括糖尿病神經病變、神經根病變或椎孔狹窄（椎間盤突出長骨刺等），或是局部神經壓迫，如腕隧道、肘隧道症候群。而他也提到，這些疾病都不是靠吃藥就會好，還需要檢查診斷與追蹤，因此，若有不適務必盡早就醫評估。

至於日常想要保養神經與血管，李炎諭也分享5招，包含多運動、多喝水、維持良好姿勢、均衡從飲食中攝取維生素B、控制慢性病等。

其中，針對攝取維生素B，李炎諭特別列出4種，即維生素B1，可從穀類如糙米、玉米中獲得；維生素B2，可從奶蛋、內臟、蛤蠣和深綠色蔬菜中攝取；維生素B6，可吃全穀類、瘦肉、蔬菜、肝臟、堅果類；維生素B12，存在於肉類、魚類、奶蛋等。另外，他建議吃素的人，應補充維生素B群。