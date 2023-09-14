中視周日外景節目《飢餓遊戲》入圍金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，主持群得知消息都很欣喜，孫協志表示：「感謝評審與觀眾的支持，我們會持續前進、努力，讓大家在每個週日夜晚都能享受輕鬆愉悅的感受。」王仁甫開心之餘語帶感觸，「一個節目主持7年不容易，都在外景玩遊戲，團隊要不斷想著要邀哪些來賓、設計新的遊戲，過程都要花很多心力」，所以他很謝謝製作團隊、電視台，以及評審的肯定。

許孟哲則透露，「很開心再次受到評審的青睞，不管是哪一個獎項，只要能夠看到節目名字在入圍名單上，無疑地都是為整個飢餓團隊注入一劑強心針。」但對於「入圍」，他也依舊是平常心面對，「畢竟…我們也算是入圍的老手了，但是事不過三，還是希望這次可以成功抱回獎項。」

蔡黃汝聽到消息時，一開始覺得不可思議，「是在活動宣傳時得知，當聽到經紀人說『入圍了』以為是開玩笑，確認後那一刻非常開心」，她加入《飢餓》2年，看到幕前幕後人員日曬雨淋，就只為了帶給觀眾歡樂，真的希望能夠拿獎，「也為三帥哥哥感到驕傲，在他們的帶領之下能夠入圍。」峮峮則是又驚又喜，「入圍就是肯定，感謝所有工作團隊的用心，也謝謝主持夥伴們的提攜與照顧。」