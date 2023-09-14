台北市中正區一婦人日前外出購物，於福州街22號旁無名巷口時，過馬路時遭左轉彎計程車擦撞，婦人遭車輛左前車頭撞擊，隨即倒臥在地，緊貼於計程車左前車輪旁，所幸撞擊當下車輛及時停止，婦人未遭車輛輾壓捲入車底。

經了解，婦人由福州街上人行道，西向東穿越行人穿越道一半時，遭左方小黃碰撞，隨即倒臥在地，小黃左前車輪壓住婦人手中購物袋，導致婦人無法立即脫困，就一直躺臥地上，救護人員到場排初步檢查傷勢後送醫，所幸經檢查僅為手、腳擦挫傷，些微頭暈，無生命危險；林姓計程車駕駛，於福州街上駕車東向南左轉往無名巷時，疑似A柱遮蔽視線，導致事故發生，隨後吐氣酒精濃度檢測為0.00 mg/L，無酒駕之情事。警方調閱相關監視器影像，事故發生原因及肇事責任尚待釐清。

行人地獄話題發酵後，道路交通管理處罰條例已於112年6月30日後修正施行，加重「未禮讓行人」等違規的處罰，中正二分局提醒駕駛人行經路口、行人穿越道附近，應特別留意是否有行人，務必停車禮讓，並留意視線死角的問題，確認無行人時，始可駕駛通過行人穿越道，以確保自身安全及其他用路行人之安全。