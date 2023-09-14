獅潭鄉公所9月23日將在仙山靈洞宮舉辦2023獅潭鄉山城文旅慶典祭暨客家「藝」起來-來去仙水節健行活動，結合客家文化、仙山古道、信仰習俗，展現客庄魅力，帶動觀光產業發展，縣長鍾東錦等人14日歡迎遊客踴躍參與，體驗獅潭之美。

這是獅潭鄉首次辦理的大型活動，以九天玄女誕辰與古道文化為主軸，透過仙山的優美景色，行銷推廣獅潭的自然風情與客庄魅力，發展農村旅遊。

今天活動宣傳會中， 縣長鍾東錦、客委會副主委周江杰、縣議員楊恭林 、余文忠、許櫻萍、獅潭鄉長劉淑能、代表會主席林昌元、鄉農會理事長古明育、總幹事黃煥祥等人共同啟動這項活動。

獅潭鄉長劉淑能介紹仙水節健行活動內容外，她並期望透過這項活動讓各地民眾體驗獅潭之美，讓獅潭成為客庄明日之星。

仙水節健行活動，規畫安排客庄祭祀科儀、客家表演團體精彩演出、客語郎讀競賽的優勝學子朗誦祭祀疏文，呈現客家表演文化與客語之美，還有客家八音及國樂樂器體驗展，讓遊客感受客家文化的風情韻味。

健行路線由靈洞宮至協靈宮接受700階的登山步道挑戰，過程中提供免費品嘗仙草、客家米食等，另外還安排地地小農市集、闖關遊戲、摸彩抽大獎等，精美健行物資包括水壼、毛巾、帽子等。