《北京日報》用戶端報導，委內瑞拉總統馬杜洛14日完成他為期一周的訪中行程。當天，他在北京召開的記者會上為華為新款手機「代言」。馬杜洛說，這是中國朋友送他的禮物，他相信這是他用過最安全的手機，「這是夢想成真的時刻」。

馬杜洛在記者會上拿出自己一直在用的兩支手機。其中一支是5年前就開始用的華為手機，另一個是1年前開始用的，也是華為。

這位委內瑞拉總統說：「我相信華為代表的是世界上最好的科技水準。」

華為近日發布新款手機Mate 60 Pro。馬杜洛接著展示了他剛剛入手的一款華為折疊螢幕手機，並透露這是訪中期間中國朋友送給他的禮物。

「這是華為運用了最新科技的手機。大家可以通過這款手機直接實現衛星通訊。」他一邊說一邊打開新手機的折疊螢幕向來賓展示，「大家看看這個手機，看看這個手機怎麼樣？大家看看，它的螢幕非常大。這就是我的手機了，華為的最新款。」

馬杜洛說，通過華為手機，他可以和自己的中國朋友實現即時通訊。「現在，我們就可以實現華為對華為的直接通訊，大家看看，這就是我的手機。這是一個夢想成真的時刻，這是中國朋友送給我的禮物。」

馬杜洛說，他希望所有年輕朋友都買一個優秀的華為手機。「我相信這是我用過的最安全的手機，不會受到任何其他國家的干預或是切入。同時，我還可以通過微信來和大家進一步溝通，就會有更高的安全度了。」

馬杜洛說，中國為大家提供了世界上最安全的手機以及最安全的科技，他非常高興在此刻使用，他在此祝賀大家。