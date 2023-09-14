進口的巴西雞蛋因標示不實引起一連串爭議，農業部為此解釋，相關雞蛋的保存期限，巴西來源場設定為3個月，且因全程冷鏈與包裝完整性都可確保，效期可延長至4個月。不過醫師蘇偉碩分享巴西農業學者的實驗結果，建議冷藏雞蛋應在8周內食用，常溫雞蛋則建議在2周內吃完。

農業部為了力挺問題連環爆的巴西進口雞蛋，日前曾指出，最後一批巴西進口蛋的裝船日在5月底，當時尚未被台灣列為禽流感疫區，而巴西來源場原本設定的雞蛋保存期限為3個月，不過後續評估全程冷鏈與包裝完整性都可確保，因此將效期延長至4個月。

巴西雞蛋可保存4個月的說法，瞬間讓各界全都傻眼，農業專家「Lin bay好油」林裕紘就指出，在全程維持低溫冷鏈的情況下，才有可能讓雞蛋保存4個月，但大部分台灣蛋商都沒有冷鏈設備，且洗選過程也是在常溫狀態下進行，怒轟「農業部的長官不知道這些進口雞蛋冷藏轉常溫的問題嗎？」

蘇偉碩昨（13）日也在臉書提到，有巴西農業研究單位的學者，早在2017年時就針對雞蛋做實驗，發現就算將雞蛋保持在冷藏的環境中，到第9周時各項指標也與在常溫狀態下3周的雞蛋差不多。

蘇偉碩透露，巴西學者的研究建議是，冷藏雞蛋應該在8周內食用，常溫保存的雞蛋則只建議食用2周內的；他強調，該研究內雖然沒有說超過期限的雞蛋能不能吃，但以品質來說已經不是新鮮的雞蛋了。