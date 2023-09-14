茂順今年第2季營收、毛利率及稅後純益同創新高，上半年稅後純益逾4.92億元，每股稅後純益5.91元。受惠兩岸訂單充足及產能順暢，第3季營運動能充沛。

展望明年，茂順指出，歐美市場需求仍待復甦，預期大陸景氣持平，對明年景氣保守以待。依現況評估，明年並沒有重大產能擴張的規畫，預期資本支出約1.5~2億元左右，與今年度持平。