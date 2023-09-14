茂順今年第2季營收、毛利率及稅後純益同創新高，上半年稅後純益逾4.92億元，每股稅後純益5.91元。受惠兩岸訂單充足及產能順暢，第3季營運動能充沛。
展望明年，茂順指出，歐美市場需求仍待復甦，預期大陸景氣持平，對明年景氣保守以待。依現況評估，明年並沒有重大產能擴張的規畫，預期資本支出約1.5~2億元左右，與今年度持平。
密封元件廠茂順(9942)今(14)日下午舉行法說會，現階段產能利用率維持約75~80%，訂單能見度已到今年第4季底。歐美市場需求還等待時間復甦、大陸預期將持平，茂順仍保守看待明年景氣。
茂順今年第2季營收、毛利率及稅後純益同創新高，上半年稅後純益逾4.92億元，每股稅後純益5.91元。受惠兩岸訂單充足及產能順暢，第3季營運動能充沛。
展望明年，茂順指出，歐美市場需求仍待復甦，預期大陸景氣持平，對明年景氣保守以待。依現況評估，明年並沒有重大產能擴張的規畫，預期資本支出約1.5~2億元左右，與今年度持平。
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