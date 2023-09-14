賴清德強調健保制度到了不得不改變的時候 要做這三點。曾薏蘋攝

民進黨總統參選人賴清德今出席台灣邁向健康大國永續發展論壇；北台灣醫生賴清德後援會醫療政策建言書，強調健保安定基金、保障健保點值等；賴清德表示，健保制度恐怕到了不得不改變的時候，否則很難維持。他拋出充足適當醫療人員投入、建立以人為本的家庭醫師制度及健保的安定基金，讓健保制度永續。

賴清德提到，健保點值不足問題，不可歸咎醫界，因為醫師開設診所並不知道其他人的服務量增加多少，醫療法也規定醫師沒有拒絕病人的權利，依照法律提供病人服務，解決病痛或疾病，反而收入減少，這個制度是有調整的必要。

賴清德今天出席台灣邁向健康大國永續發展論壇，北台灣醫生後援會提出，健保給付浮動點值，今年北區已大幅滑落到0.81，等於打八折給付，近年物價上漲、藥物及人事成本激增，健保申報醫療給付卻被打折。政府應該設立風險基金、保障點值，若要浮動，應該要有安全警戒範圍。

賴清德致詞時指出，剛剛醫界的建言，大家的目標只有一個，就是希望能打造一個健康大國，有偉大目標在裡面，即便目前醫療人員工作條件相當辛苦，卻還是在工作崗位上堅守。

他說，在邁向健康大國路上，有社會安全健保制度非常重要，讓社會各階層可以得到適當健康保障及醫療服務；健保制度得到國人百分之九十幾滿意度，但國人不一定完全知道，健保制度下最主要工作是醫療人員辛苦。

他說，一定要讓健保永續，健保制度不能停止或打折，健保制度永續發展在此目標下，第一要有充足、適當醫療人員源源不絕投入；二是建立以人為本家庭醫師制度，他理想是，全台不分任何地方，每個人都繳一樣健保費，讓每個地方的人都得適當照顧。家庭醫師制度落實是非常重要，如何落實，未來可以進一步推動。

他認為，有充足醫療人力及制度，另外就是經費，有醫師提到「健保安定基金」或醫療支出要提高等，這可能是緣分，健保八十四年推動至今，得到超過九成滿意度，也到了不得不改革時候，否則很難持續，若沒有再調整給予新動能，醫療品質、滿意度就會往下掉。

賴清德表示，他出身醫界，有什麼困境他都很清楚，他跟醫界都一直站在一起，在這制度下，「醫療法規定病人求助，我沒有拒絕權利，這是刑法對我的要求，我依照法律做出我該有醫療服務，病人透過的服務解決疾病，結果我的收入反而減少，這是要去調整」。

他提到當立委時，也針對診所成本及點值設定兩機制解決問題，但這不能成為常態；賴清德也舉例，「還是要去滿足當時簽約，或者我提供這個服務時候，我設定我的點值是1，應該要有信任基礎。」

賴清德強調，健保裡有很多委員會，必然要去溝通，在健保走到今天困境他剛好要選總統，把改善健保制度提供好醫療環境，醫療人員有好空間服務，從而提升民眾健康，當作他的使命，只要健保永續，醫療人員就可以提升，台灣健康目標就可達成。