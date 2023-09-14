一名準新娘今天（14日）在臉書社團「匿名公社」PO文表示，「想請問你們會為了結婚，放棄跟你相依為命，養了10年和7年的狗嗎？我離家在外面住了10幾年，都是狗陪伴我每個日子。」

準新娘說，昨天睡覺時，另一半剛洗完澡出來，一直東抓西抓，當時心裡不是滋味的說，「我說的狗有洗澡，我瞬間覺得是不是太敏感了？」看他身體很癢，只默默說了，「你才剛洗完澡 你心裡作用吧」，強烈讓我感覺他不喜歡，不想讓狗搬過來一起住（已同居一年）。」

準新娘在臉團「匿名公社」 PO文。

準新娘表示，本來過幾天就要結婚了，現在我看到他對狗到來的反應，我還該結婚嗎？難道愛一個人就應該放棄，自己在乎的東西嗎？

另一半喜歡貓，卻告訴我對狗過敏，我想分手，以前美好瞬間都變成假象。

網友紛紛留言表示，「你可以有很多選擇，但是狗狗沒得選擇」、「這婚前都要溝通呀 我老婆也有養貓，我不介意，現在變成專職鏟屎官了」、「看你愛誰多，若決定留毛孩，那一位就立馬斷開了比較好」、「真正愛你的，會連你所愛一起愛」。

準新娘最後選擇關閉留言功能，她表示：「謝謝大家給我答案，我能接受大部分理性的勸導，我會帶另一半去驗血，是不是真的有過敏原的問題，等狗狗傷口好了，會讓他學習睡小窩，然後，婚期延後。」