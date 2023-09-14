將於10月20、21日舉辦「第58屆金鐘獎」，楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文以《老少女奇遇記》入圍益智及實境節目主持人獎，首任製作人的楊貴媚，得知入圍後興奮到尖叫，「我的二位合作夥伴太厲害了，欣凌和藝文都將第一次實境處女作獻給《老少女》，真是好感動。」

她更感謝旅程中造訪的5地「憨人」們，「因為你們精彩的人生態度，豐富了《老少女奇遇記》實境的真實。謝謝堅強的攝影團隊、謝謝製作單位、謝謝我們的工作同仁，謝謝老少女的粉絲們，我們入圍囉，開心」。

鍾欣凌說，「怎麼有個節目可以讓我們吃好、喝好、睡好，還可以到金鐘獎的舞台，一切都要歸功很棒的製作單位、很棒的工作人員、很棒的兩位姊妹媚姐＆藝文，還有很棒的『老』，因為我們年紀大了、步調慢了，看世界的方法也不一樣，謝謝一路上好多的奇人異士，你們才是讓這個節目變得好看，讓這個世界變得美好的最主要原因。」

鍾欣凌以《超級總動員》連續第4年入圍「兒童少年節目主持人獎」，她透露稍早跟郭彥均通電話時忍不住紅了眼眶，「節目8年了，謝謝一路陪我們往前走的同學跟觀眾們，還有一直很支持我們的東森幼幼台，好高興這次節目也入圍了，因為知道工作人員有多麼的辛苦，更知道我們對這節目有多麼的喜歡，謝謝金鐘獎可以讓好多幕後的工作人可以被看到，謝謝評審、謝謝東森幼幼台、謝謝《超級總動員》、謝謝郭彥均、謝謝天公伯」。

詹仁雄豪擲上億製作的《原子少年 ATOM BOYZ》入圍今年綜藝節目獎，他稍早表示，「每一個硬體工總、編舞、詞曲、妝髮符合少年的努力才能聚成，缺一不可，每位是都恩人」。