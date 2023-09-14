教師節將屆，為感謝教師辛勞與教育貢獻，高市府提前於13日在社會教育館舉辦表揚大會，頒獎給高雄市特殊優良教育人員、各領域傑出教師、服務滿10、20、30及40年等優秀教師，共計2094位人員獲獎。市長陳其邁出席大會勉勵與會教育界夥伴，並親自頒發40年資深優良教師獎座予受獎者。

陳其邁表示，所謂「十年樹木百年樹人」，將一生奉獻給教育，每一位都是教育界最重要的資產，並感謝老師對課程的用心，高雄市才能夠培養那麼多的優秀子弟，成為國家未來棟樑，今年更有兩位老師獲得教育部師鐸獎的最高榮耀，他對此特別表達敬意與感謝。

陳其邁指出，尤其多納國小老師宋麒麟是魯凱族人，自擔任教師以來致力於保留魯凱文化不遺餘力，並奉獻所有精力設立魯凱歌謠會，不只發揚傳統歌謠，更透過團體生活來改善所有學童的品德，後續更引進家扶、世界展望會等外界資源，兼顧每一位同學不同的學習需求，投下善的種子，關懷學生真正所需要的事項，非常令人感動。

另一位特教老師周滺聖，秉持「快樂學習，挑戰極限」的理念，以「多元化、適性化、個別化」的精神進行教學，建立學生學習自信。在20年的教職生活中，用心發掘特教生不同優點，並考取特奧教練證，帶領特教生參與特奧比賽為國爭光，同時也解除很多家長的焦慮心情，可說是教師界裡的良師，今年榮獲教育部師鐸獎的肯定，也是高雄特殊教育學校創校41年以來的第一人。

教育局長謝文斌（左）頒獎給全國師鐸獎得主周滌聖。（圖片來源：高雄市教育局提供）

陳其邁說，府會不分黨派支持教育，在三級學校增設資訊組長、國中小特教分散式資源班師生比降至1:10、幼兒園降低師生比至1:12、給予代理教師1年完整聘期、加碼補助健檢費用並擴大40歲以上健檢補助對象、建置教師諮商輔導諮詢機制、提出導護精進方案及增加導護委外人力，努力減輕教師負擔。