金曲樂團「宇宙人」今（14日）出席渣打馬拉松記者會，受訪時提及郭台銘宣布搭檔資深女星賴佩霞參選正副總統，宇宙人貼近時事，主唱小玉幽默笑稱自己50歲時也可能會宣布參選，隨後趕緊表示只是開玩笑。

他們11年前創作〈一起去跑步〉，至今仍受迴響、成為馬拉松陪跑神曲，小玉形容「路跑的過程就像人生」，剛起步時難免會感覺有一點痛苦，只要熬過了就開始進入另一階段，「有點像人生修煉，最棒是讓我寫出這首歌」。阿奎也說：「跑步時的正能量對我們幫助非常大，希望將運動的美好推廣給更多粉絲朋友，明年是成軍20周年，想號召粉絲朋友一起做點不一樣的事。」

明年是宇宙人組團滿20年，今年獲頒金曲獎對3位團員來說意義非凡，為了兌現10年前的承諾，宇宙人立下將二度挑戰喜馬拉雅山的目標，方Q說：「為了再度完成攻頂的目標，現在已經開始培養慢跑習慣，慢慢提升體力與肺活量。」且他們明年4月27日也將帶領粉絲再度攻蛋，小玉說：「希望這個重要的里程碑，所有宇宙友都能一起來見證，2月一起去跑步，4月一起前進小巨蛋。」