民眾反映入出境廈門需填寫健康申明，易造成通關動線壅塞。（圖／金門縣政府提供）

為提升小三通旅客通關服務之品質，並因應未來陸客團體旅遊的恢復，金門副縣長李文良昨(13)日率觀光處長李銘培、港務處長許嘉興、車船處長吳志偉等縣府訪問團，拜會廈門市台港澳事務辦公室、港口管理局、文化和旅遊局等單位，就相關議題進行意見交換；今(14)日上午也實地造訪廈門五通碼頭口岸部門，與相關部門進行溝通，期盼打造友善的通關環境，讓往返金廈的民眾享有更便捷的服務。

縣府指出，兩岸小三通自今年1月7日正式復航，開放初期，有效解決金門鄉親農曆春節返鄉探親的需求；隨著全球疫情趨於常態化發展，搭乘身分也隨之放寬至全體國人與外(陸)籍配偶，以及持探親證明之家屬。

李文良表示，金門位在兩岸交流的最前沿，兩岸小三通雖然已經恢復營運超過8個月，縣府團隊持續關注運作狀況，並與廈門有關部門持續溝通，此行也特別率縣府觀光處、港務處與車船處等單位人員進行事務性對接，充分反映民眾往返金廈時，所遇到的通關問題，並尋求解決之道，對於可望恢復陸客團體旅遊，期盼金廈旅遊部門能夠攜手合作，共同推廣金廈旅遊線路，讓金門旅遊市場蓬勃發展。

縣府觀光處說明，此行向廈門港口有關部門，反映民眾因入出境廈門填寫健康申明，易造成通關動線壅塞，同時，爭取恢復提供行李托運，優化旅客通關流程，並針對尖峰時刻航班滿載問題，建議常態性增班與強化服務量能。

觀光處也表示，因應兩岸團體旅遊可望恢復，金廈旅遊部門也達成初步共識，未來將朝著恢復疫情前共同舉辦金廈旅遊系列活動的模式，推動陸客經廈門來金門旅遊，並共同到大陸各省市辦理旅遊推介會，行銷推廣金廈旅遊資源。