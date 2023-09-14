秒出包！賴佩霞當副手擁「雙重國籍」 郭正亮驚爆「這事」來不及 @ChinaTimes ​

鴻海創辦人郭台銘今(14日)宣布參選2024的副手人選，為台美混血女藝人賴佩霞，她表示，自己參選的事只有老公與幾位工作人員知情，女兒謝沛恩與媳婦隋棠都不知情；消息一出引發熱議。因賴佩霞持有雙重國籍身分，她也隨即宣布會儘快安排放棄美國國籍的程序。前立委郭正亮在《大新聞大爆卦》節目指出，要4個月必須是本國人，11月20日來不及。名嘴陳鳳馨強調，即使放寬到明年投票日1月13日，4個月還是來不及。

歷史哥李易修正講到「你要呈現，她對你的國政方面有什麼補助？不然這話題一吵完兩天，沒了！」郭正亮此時突然表示「我插播一下，有一個緊急狀況：有外國國籍的，不得登記為總統、副總統候選人。賴佩霞承認她有雙重國籍！」歷史哥「那她得放棄喔！」郭正亮強調「來不及！」

名嘴陳鳳馨指出「要4個月以上的時間喔！」主持人馬千惠驚呼「這麼快就出包了、就翻車了啊？」郭正亮提到，剛剛有記者問到她這個問題，賴佩霞說她是台美混血，20歲才見到生父，可是她有雙重國籍。她說她會儘快安排放棄美國國籍的程序，今天就會聯絡律師。

郭正亮指出「問題是，我不知道連署登記算不算是選罷法，那個叫作參選登記。因為我剛剛引述的法律是選罷法！」陳鳳馨強調「可是今天是9月14日啊！」郭正亮說「就是說11月20日來不及！」陳鳳馨直言「不是啊！1月13日也來不及！投票日都不見得來得及啊！4個月！」

郭正亮強調「要4個月必須是本國人啊！」馬千惠補充，就在剛剛，賴佩霞入圍金鐘獎最佳女配角，這是最新消息。

對此，賴佩霞競辦下午表示，會盡快安排賴佩霞進行放棄美國國籍程序，今天就會聯絡相關律師協助。

依《總統副總統選舉罷免法》第27條第1項第3款規定，具有外國國籍者，不得申請登記為總統、副總統候選人。也就是說，賴佩霞若要登記參選，必須要放棄美國籍；目前還要經過連署階段、審查份數超過法定後，才可進行登記作業。

根據AIT官網公告，若要申請放棄美國國籍，填i407表格後，可採郵寄給美國公民及移民服務局，或是入境時親自交給美國海關及邊境管理局官員。但無論哪一種，從收件到完成「可能需要長達60天」，扣掉今天，距離登記截止的11月24日，只剩下71天，距離放棄美國籍的實際期限可能只剩11天。

依據中選會期程，9月13日至9月17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人，9月19日至11月2日展開為期45天的連署。中選會會在11月20日到11月24日，受理總統、副總統與立法委員選舉候選人登記的申請。此外，如果連署人數不足規定人數的2分之1，保證金不予發還。此次總統參選人連署門檻部分，本次連署人數為28萬9667人。