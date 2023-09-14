結婚是人生大事，許多人會因為家中長輩催促或年齡關係，動起結婚念頭，《摘星工廠》運勢專欄指出，摩羯女、射手女、水瓶女若身邊沒有合適對象，寧願單身也不想隨便湊合結婚，更不會在意親友的冷嘲熱諷。

▍摩羯女

摩羯女畢生都在追求「好還要更好」，她們的字典中絕不會出現湊合、將就這樣的字眼，哪怕遭受旁人的冷眼、質疑也毫不在意，認為幸福是自己的，不是過給別人看的，假如遇不到合適的對象，不願匆忙付出真心，去給一個並沒有那麼愛的人。

▍射手女

追求自由的射手女討厭被牽絆的感覺，世俗的眼光無疑會帶來壓力，而無形的束縛更是極度反感，一直主張獨立灑脫的她們，絕不會活在別人的言語中，相反的，射手女是我行我素，只想活得漂亮，就算一輩子不嫁人，也不願跟一個看起來、相處起來還湊合的人結婚。

▍水瓶女

水瓶女一向有自己的主張，特別是在婚戀方面，不會乖乖聽從長輩意見，到了適婚年齡就匆忙嫁出去。她們堅持初衷，不輕易向現實妥協，認為一段湊合的婚姻毫無意義，與其那樣，不如單身比較自在。