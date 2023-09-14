林姓女網友收到一張高達1萬2642元的水費單，金額比房租還高，讓她相當震驚。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

高雄市一名女網友昨天透過臉書社團「爆料公社」爆料自己租屋在高雄獨居，平常只有洗澡用水較多，竟然收到一張高達1萬2642元的水費單，金額比房租還高，讓她相當震驚，女網友貼出水費單，其中的「實用度數部分」，上一期僅14度、這期卻瞬間飆升達到714度，引起網友熱議，表示太扯「不說還以為妳是開飲料店的」。

台灣自來水公司第七區管理處副處長徐志宏表示，經調查有關「水費單1萬2642元」一案，本期開立之9月份水費帳單，是在8月4日抄表，用水度數713度，比對上期用度數13度，發現用水度數嚴重突增，管理處即告知大樓管理員請其轉知住戶，另也以電話通告屋主，請盡速檢修內線設備漏水。

徐志宏說，9月14日上午住戶林小姐至高雄所申請漏水代徵費用減免，隨即管理處高雄所派稽查人員與林小姐現場會同勘查，用水度數又突增633度，水表紅色三角針仍持續轉動有漏水現象，林小姐現場提供馬桶漏水影片，管理處請其儘速修繕。

徐志宏表示，林小姐9月份水單可減免保育費395元（以水費5％計收）、污水費3495元（以每度5元計收），計3890元。

林姓女網友表示，平常大部分時間都在上班，唯有洗澡時使用最多的水。收到最新的水費單時，應繳金額甚至比房租高出不少，讓她相當震驚，「嚇到差點閃尿」、「我真的不知道我是開了幾家工廠」。

由於林女水費單中的「實用度數部分」，上一期只有14度、這期瞬間飆升達到714度，引起其他網友熱議，「之前上班的店也是突然1萬多，結果是地低下水管破在接近水錶的地方」、「我阿嬤洗澡都洗3-4小時，水費也沒這麼多」、「馬桶漏水也不至於這個價錢」、「應該是有哪裡漏水了，要趕快找水電師傅來修」、「看來是抄錯表」、「你家的浴缸是不是大到可以游泳」、「這也太扯，不說還以為妳是開飲料店的」。