中國大陸商務部新聞發言人何亞東14日下午3時主持新聞發布會，路透社記者提問，根據Rhodium Group最新報告，美歐對中新設投資從2018年1200億美元高點下降到去年200億美元，而對印度投資增長400％以上。請問，這是西方與中國脫鉤嗎？另，歐盟啟動對中國電動汽車反補貼調查前，是否向中方提出擔憂？對此，何亞東用數據駁斥，外國機構報告所稱美歐對大陸投資大幅下降。

何亞東表示，關於第一個問題提到美國和歐洲對中投資大幅下降情況，並不屬實。根據大陸商務部外資統計，2018年，美國和歐盟實際對中投資合計為744億元人民幣，2022年為860億元人民幣，較2018年增長了15.6％。今年1-7月，美國、德國、法國、英國、瑞典等國家對中實際投資仍在增長。

總的看，中國市場對外資仍保持較強吸引力。今年以來，眾多跨國公司高管密集訪華，他們普遍表示，中國市場不是「可選項」，而是「必選項」，將持續加碼在中投資、深耕中國市場。

近期，大陸國務院出台了《關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見》，針對外資企業關注的共性問題，推出了新一批24條政策措施。下一步，大陸商務部將會同有關部門抓好政策落實，給包括美資企業、歐資企業在內的廣大外資企業帶來更多獲得感，同時還將推動合理縮減負面清單，持續優化外資促進和服務，落實好外資企業國民待遇。中國將堅定不移推進高水準對外開放，將持續成為外商投資興業的熱土。

關於第二個問題。中方已闡明立場，可以在商務部網站查閱。

何亞東強調，歐盟擬採取的調查措施是以「公平競爭」為名行保護自身產業之實，是赤裸裸的保護主義行為，將嚴重擾亂和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈，並將對中歐經貿關係產生負面影響。中方將密切關注歐方保護主義傾向和後續行動，堅定維護中國企業的合法權益。