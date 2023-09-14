富邦悍將郭俊麟13日與統一獅之戰後援2局無失分，對於他是否就留在牛棚中教練團尚未定案，也會與他進行溝通，而其他本土先發人選，教練團也有考慮過二軍勝投王黃子宸。

富邦昨天前5局與獅隊僅有1分差，卻在6局上、牛棚上場後崩盤，單局被獅隊猛攻13人次、換回8分，陳冠勳面對3人被敲2支安打、僅解決1人，接手的賴智垣面對5打席也只抓到1出局，今天富邦做出異動，將瀨智垣降二軍、拉上歐書誠。

丘總認為，當然中繼投手下場不可能每一場都壓制的很好，教練團主要是看投球內容，「（賴智垣）他的表現就像大家看到的那樣，中繼下去沒辦法完成任務對下一任投手就比較困難。」

而郭俊麟昨天投最後2局表現不俗，丘昌榮表示，會有此調度主要是前一場比賽打了12局，對牛棚較吃緊，因為不想燒到勝利組牛棚，所以賽前有與他溝通，「看他投中繼也是應得滿好的，昨天球的品質、尾勁都不錯，投先發不可能每球都全力投，會有配速的問題。」

若是郭俊麟就留在牛棚，教練團也有想好其他本土先發人選，本季在二軍表現亮眼的黃子宸就是可能的人選之一，丘總表示，雖然黃子宸的球速不是很快，但尾勁不錯，在二軍比賽內容也相當穩定，「現在想的是單周至少要贏3場比較重要，可能用雙先發或洋投投一休四也都是選項。」