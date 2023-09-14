台農蛋品洗選巴西蛋誤標效期風波延燒，台農董座涂萬財一度發布道歉影片，昨（13）日卻改口喊冤，指稱是「農業部要我擔下來」，引發輿論譁然。高雄市政府衛生局今天二度發布新聞稿，以未依通知完成意見陳述、拒絕規避事實，開罰台農30萬元，更強調「罰到來說明為止」，讓PTT網友質疑是在用刑招供。

高雄市衛生局今日連發兩則新聞稿，上午以台農負責人未依衛生局通知於昨完成意見陳述，有「拒絕規避」事實，已開出30萬元罰單。中午衛生局再度發稿，強調「若台農再不來說明，一次不來罰一次，罰到來為止」，強調捍衛食安立場。

此舉也引發PTT網友討論，「罰到出面講清楚，這句話震撼啊」、「看來不用刑 ，是不會招了」、「屈打成招，罰到你轉彎」、「罰到出來唸稿道歉！」、「好土匪喔，用錢逼你閉嘴」、「台農想甩鍋結果踢到鐵板」、「這鍋你不背起來，難道要部長背嗎？」、「來了啊，大刑伺候你招不招」、「笑死人，罰到你背鍋為止」、「中央地方聯手看你往哪逃」。

也有人認為殺雞儆猴意圖明顯，「還有哪家蛋商要爆料的，看清楚了」、「其他人都別想跳船，叛將的下場」、「其他家看清楚台農的下場了齁？發言請謹慎」、「罰給其他人看的，背叛就是這下場」、「超思安全下莊囉，有人出來坦了」。