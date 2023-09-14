桃園市1名體重破百公斤黃姓女子，與體重不到50公斤游女有債務糾紛，去年（111年）9月登黃女門討債不成，敬一屁股坐在游女的背上，直到游女失去呼吸心跳後，竟將人棄置社區中庭落跑，等到住戶發現緊急通報，游女送醫仍不治。桃園地檢依傷害致死罪起訴，法官依犯傷害致人於死罪，處刑9年6月。死者家屬民事求償，法官日前判賠207萬。可上訴。

檢警調查，游女曾向黃女借錢周轉遲遲未還，黃女不滿在心，2人也為債務問體多次爆發衝突，去年9月14日晚間10時許，黃女前往游女位於桃園的社區住宅討債。

未料，黃女見游女無還錢意願，遂情緒失控徒手攻擊，接著再持衣架毆打游女，最後還將游女推倒在地，不顧自己體重超過一百公斤，黃女整個人坐在體重不到50公斤的游女背上，游女不敵重壓失去呼吸心跳。

黃女見狀則將游女拖到社區中庭遂離去，直到隔日清晨其他住戶發覺游女倒地，緊急將其送醫，但游女已因肋骨斷裂、血胸與肺部挫傷等傷勢休克死亡。

警方調閱游女住處的社區監視器，認定黃女涉有重嫌，經檢警會同法醫驗屍後，發現游女肋骨幾乎全斷，另因血胸、肺部挫傷等導致血容性休克死亡，而黃女接受偵訊時坦承動手毆打游女並坐在其背部上等。

檢方認定，黃女主觀上雖無導致游女死亡的意思，但客觀上應知游女體型瘦弱，若以上百公斤的體重坐壓，將導致對方胸部受創並衍生死亡結果，故以傷害致死罪將黃女起訴。法官依傷害致人於死罪，判處黃女有期徒刑刑9年6月。