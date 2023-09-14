現代人生活幾乎離不開3C產品，國外科技網站《Electronicshub》統計，台灣低頭族每天平均花7小時14分鐘看螢幕，約占清醒時間4成左右；加上生活忙碌多選擇外食，使得營養攝取不足，影響晶亮維持。據市場調查，葉黃素保健品類連3年銷售都呈現雙位數成長，其中創新的果凍劑型深受消費者喜愛，銷售動能強勁。
白蘭氏2019年推出為學童晶亮保健打造的葉黃素精華凍，發現酸甜口味不僅小孩愛吃，就連帶孩子的媽媽或年輕上班族都會品嚐，可知25至45歲族群也關心晶亮議題。為了更全面顧及成年人的晶亮健康需求，白蘭氏於今年推出「強化型葉黃素精華凍」，更找來男神林柏宏代言，透過其健康陽光形象吸引年輕人目光。
珍世明眼科診所院長王孟祺分享臨床觀察，直言晶亮問題年齡層逐年降低，原因不外乎是空污及長時間待在乾燥冷氣房，部分女性還會因日常彩妝、假睫毛、配戴隱形眼鏡等都是潛在原因。
朵薇診所首席營養師余朱青提到，日常養護很重要，葉黃素和玉米黃素是好的營養補給，不過人體卻無法自行合成，因此每日適量補充是關鍵。白蘭氏今年便主打「強化型葉黃素精華凍」，嚴選含有花青素的「智利酒果」，添加科學實證30毫克建議攝取量幫助水亮舒適，同時加入維他命A、並搭配5：1葉黃素與玉米黃素比例，提供進階的晶亮養護。
白蘭氏「強化型葉黃素精華凍」標榜Q彈好吃，上班途中也方便隨手拿來吃，同時找來林柏宏擔任品牌代言人貼近年輕人的心，9月21日至11月2日全通路購買白蘭氏葉黃素飲／凍系列，上活動網站登錄發票可抽飛利浦護眼檯燈等好禮：不同時段在全家、屈臣氏、康是美等也祭出免百元的嚐鮮或加購特價。
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