佳格食品集團媒體發言人王馨敏表示，以愛樂活營養安老計畫分別從蛋白質、鈣質、葡萄糖胺等長者營養需求下準備物資，今年度將提供總計2.2萬罐營養補充品、以分批供應的方式提供社福機構運用，供應對象不限中低收入戶或邊緣戶，盼以營養輔助社福體系，幫助弱勢長者在地安老。

此外，佳格也與社福機構合作，巡迴全台舉辦「營養志工」教育訓練，讓志工透過營養知識，幫助自己也幫助他人！即日起到11月底前，將協助三大社福機構招募超過425位志工員額缺口。

1990年聯合國大會通過每年10月1日為國際老人日(International Day of Older Persons)，旨在全球面臨老齡化的趨勢下，保障長者的基本人權。佳格在國際老人日前夕，首度發佈「台灣弱勢長者營養補給現況調查」，期盼了解第一線社工督導的服務現況。

據調查發現，台灣弱勢長者有三大現況，1.弱勢長者有一餐、沒一餐？現況是平均兩天、才有一餐。2.受訪機構表示超過6成弱勢者有飢餓經驗、過半數餓到疲累或不舒服。3.社福機構有人力、物力雙缺危機，近八成機構志工人力短缺。