歐元一度上漲0.21%，至1.0752美元，持續遠離上周的1.0686低位。但由於受到歐洲央行會議影響，升勢受到抑制，目前暫時來到1.0736美元。

對ECB會議的預期主要有兩個立場，暫停升息或加息25基點(1碼)，市場的定價目前傾向於升息，主要是此前新聞消息指出，歐洲央行將提出最新預測，認為明年通膨將維持在3%以上。

澳大利亞聯邦銀行外匯策略師兼經濟學家Kristina Clifton在一份報告中表示：「考慮到市場定價，如果歐洲央行維持利率不變，歐元的下跌幅度將大於目前的上漲」。

Clifton說，歐洲央行將發布最新預測，其對通膨下降速度的看法，將引導市場判斷ECB收緊的程度。

美國周三公佈的CPI資料，幾乎並未改變市場對聯準會或美元的預期。貨幣市場的定價顯示，交易員幾乎可以確定，聯準會將於9月20日維持利率不變。不過到今年底，加息25基點的機率約為40%。

最新資料顯示，瑞典八月通膨放緩，超出預期。周四瑞典克朗一度觸及11.967歐元新低。但此一跌勢是短暫的，瑞典克朗兌歐元來到11.94歐元，兌美元至11.12。

歐洲央行訂於周四台北時間晚上8點公布會議結論。