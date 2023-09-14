台農蛋品洗選巴西蛋誤標效期風波延燒，台農董座涂萬財致歉後卻改口，稱認錯影片是被農業部「要求」講的，要他承擔，連先前幫超思說話也是農業部請涂「幫忙證實」。國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯嘲諷說，原來都是「吉導」農業部長陳吉仲在背後導演，涂萬財和台農蛋品除食安法最重開罰400萬元外，若雞蛋過期還放在架上賣，最重會被開罰2億元。徐呼籲涂萬財坦白從寬，把跟農業部溝通的細節交代清楚，陳吉仲和超思負責人秦語喬也該出來面對。

台農蛋品12日發生進口蛋效期標示不實，涉嫌違反食安法，董座涂萬財出面道歉，但13日涂萬財就改口，稱是農業部要他承擔、道歉影片也是被要求講的，先前幫超思說話也是農業部請他幫忙證實，今(14日)他再次強調「沒有錯誤，且對得起良心，所以無法接受開罰」。農業部則回應，「是與業者溝通希望出來澄清，絕對不會讓業者背黑鍋，也不會讓業者說謊」。但台農負責人13日已遭高雄市衛生局開出30萬元罰單，標示不實案還在調查，最重可依食安法開罰400萬元。

徐巧芯今在政論節目《新聞大白話》表示， 涂萬財先前還幫超思說話，批評「外行人不懂內行人辛苦」，結果一切都是農業部長陳吉仲「吉導」導出來的，她也懷疑超思、涂萬財的發言，背後的影武者都是農業部，如今涂萬財反水，就是因為發現自己只是農業部的一顆棋子，用完就被丟掉。

徐巧芯指出，涂萬財現在已經被罰30萬元，最後可能會依違反食品安全衛生管理法重罰400萬元，如果最後證明說，這批進口蛋根本就是過期的雞蛋還放在架上販售，最高會被罰到2億元。

徐巧芯也喊話「坦白從寬，抗拒從嚴」，希望養雞大王涂萬財好好把農業部跟他溝通的細節說出來，陳吉仲也不要再神隱，公開合約惹出爭議後就躲起來，超思負責人秦語喬也是時候出來面對社會大眾，說清楚整起事件是怎麼回事。