李佳豪（左）。（資料照／大專體總提供）

香港儼然成了台灣羽球選手福地！13日台灣男單選手李佳豪擊敗當今世界球王安賽龍（Viktor Axelsen），14日19比21、21比17、22比20力退馬來西亞一哥李梓嘉而晉級8強，在同一場地接棒出賽的男雙雙胞胎組合李芳至／李芳任，也上演扳倒世界第1的戲碼，21比16、21比19打敗印尼頭號男雙亞飛安（Fajar Alfian）／亞迪安托（Muhammad Rian Ardianto），也殺進8強。

從資格賽拚進會內賽的李佳豪，香港公開賽首輪32強爆冷讓安賽龍提早出局，也幫自己打出更多信心，16強首局雖8比3領先被李梓嘉先下一城，第2局李佳豪拋開首局的失利，打出10分大幅領先並追回一局，第3局技術暫停前僅管7比11落後，李佳豪還是一步一步慢慢追上，並且20比18先出現賽末點，雖然李梓嘉將比賽逼進20比20，李佳豪挺過壓力連得2分並收下勝利。

1號場地李佳豪、李梓嘉的比賽結束後，換李芳至／李芳任與亞飛安／亞迪安托的男雙登場，李氏雙胞胎首局12比12後靠著連得4分打出氣勢並先拿下一局領先，第2局李芳至／李芳任挺過8度分數平手的壓力，以兩分之差再下一城。

李芳至／李芳任曾是東京奧運男雙金牌組合李洋／王齊麟的陪練員，一路走來也努力累積經驗、磨練球技，弟弟李芳至在今年成都世大運也一舉收下混合團體賽金牌、混雙銀牌和男雙銅牌，雙胞胎也和「麟洋」一起打進香港站8強。

至於男單王子維、女單許玟琪，都在16強賽不幸落敗，未能繼續前進。