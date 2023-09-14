金曲樂團「宇宙人」今（14日）出席渣打馬拉松記者會，他們11年前創作〈一起去跑步〉至今仍受歌迷喜愛、成為馬拉松陪跑神曲，小玉形容「路跑的過程就像人生」，剛起步時難免會感覺有一點痛苦，只要熬過了就開始進入另一階段，「有點像人生修煉，最棒是讓我寫出這首歌」。阿奎也說：「跑步時的正能量對我們幫助非常大，希望將運動的美好推廣給更多粉絲朋友。」

明年是宇宙人組團滿20年，今年獲頒金曲獎對3位團員來說意義非凡，明年是他們攀登喜馬拉雅山10週年，今受訪表示為了兌現10年前的承諾，3人明年將2度挑戰再添紀錄，方Q說：「為了再度完成攻頂的目標，現在已經開始培養慢跑習慣，慢慢提升體力與肺活量。」媒體好奇屆時該不會跳票吧？小玉笑說若跳票要拱方Q去跳河，方Q則自信表示：「我覺得應該不會跳票。」

宇宙人近期工作滿檔，本週六還將在日本東京上野公園舉辦快閃簽名會，順便宣傳日前推出的全新黑膠。此外，他們明年4月27日也將帶領粉絲再度攻蛋，小玉說：「希望這個重要的里程碑，所有宇宙友都能一起來見證，2月一起去跑步，4月一起前進小巨蛋。」