由高雄市創新創業協會主辦的2023創新博覽會，13日下午在聯上大飯店五樓盛大登場，共有31家廠商參與這場全國創新的跨域媒合、契機商務活動，透過B2B互動、交流開拓龐大市場商機。應邀出席開幕致詞的貴賓包括高雄市政府青年局局長張以理、高雄市議員李雅靜、全國創新創業總會楷模洪誌臨、邱明正、經濟部南區聯合服務中心主任應林進添等。

後疫情世代全國創業楷模新創產業輔導孵化活躍，為凝聚新創會友的企業發展潛力，高雄市創新創業協會今年特別辦理全國首創的「創新博覽會」商務締結活動，以「商務博覽、創業互動、發展創新」為三大精神核心，活動主題規劃「創業媒合互動區、商務展演交流區」兩大區域，出席單位以創業楷模團體為創業媒合互動，參展廠商以地方企業品牌為商務展演交流。

創博會共31家廠商共襄盛舉。（圖片來源：高雄市創新創業協會提供）

隸屬總會的高雄市創新創業協會，擁有26年歷史，是由創會總會長、企業品牌中華豆花老闆羅清屏所成立，秉持企業品牌落實「恆久義長、永續經營」之社會責任理念，成為中華民國創新創業總會南區區域創新傳承的使命指標代表。

高雄市創新創業協會理事長張瓈文以身作則，在創新博覽會現場設攤行銷自創品牌的「蕾納」美容保養品，以自然保養與簡約設計為理念，使用健康、安全的成分，穩定膚質，滿足肌膚所需，帶給肌膚最溫和無負擔的享受，2019年獲得高雄十大化妝品伴手禮獎。蕾納國際有限公司長期發展東南亞市場，已成功拓銷到馬來西亞、越南、印尼、新加玻，並協助代工化妝品業者拓展澳洲市場。

這場創新博覽加速媒合企業團隊的合作，以紘辛創藝娛樂文化有限公司執行長陳玟羽作為整場活動的統籌，鏈接辰映包裝設計行銷公司總經理吳鎮宇策略廣宣的行銷，加上誠翔商務中心執行長周代耀整合企業商務導覽培訓，讓彼此從協會會友的關係提升共同合作的夥伴，為協會創造更多元的契機渠道機會。