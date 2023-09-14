近日有張醫院體檢報告在中國網路上瘋傳，該體檢報告上稱這名受檢者「表情呆滯，反應遲鈍」，開出這份報告的體檢中心人員出面回應表示，該體檢結果只是醫生透過內科問診所得出的，也說「如果智商真的有問題，那用人單位要考量一下」。

有中國網友在網路上發佈1段影片並配文「有朋友智力有問題，醫院也很負責，做個入職體檢。這是醫院對工作及招工公司的1種責任……」，影片中的體檢報告蓋有江蘇連雲港徐圩新區人民醫院體檢中心公章，落款時間為2023年9月11日，並由1名王姓醫師簽名。

該體檢報告上指出，受檢者內科檢查結果「表情呆滯，反應遲鈍」，不過胸部斷層掃描結果未見明顯異常。負責體檢的王姓醫師則在問診後，寫下「智商偏低，用人單位酌情考慮」的醫師建議，此體檢報告一經公佈，立刻引起熱議。

體檢報告指出受檢者「智商偏低」並請用人單位酌情考慮。（圖／浪圈每日播報微博）

據了解，這名王姓醫師為徐圩新區人民醫院內科主任醫師，根據醫院官網的介紹，他從事內科臨床工作30餘年，曾多次獲得「骨幹醫生」、「先進科主任」等榮譽。

該醫院體檢中心的工作人員也表示「該體檢沒有具體的一些神經方面的檢查，我們只是透過內科問診與詢診問出這個事情。」也表示醫師建議的意思是指「如果智商真的有問題，那你們¬（用人單位）去考量。」

13日時，連雲港徐圩新區社會事業局衛健處已派人至醫院了解狀況，徐圩新區人民醫院也證實該體檢報告，確為院內王姓醫師所開出的，目前院方正開會處理此事，相關訊息會透過黨政辦公室發佈。