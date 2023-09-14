台中市食安處表示，接獲民眾陳情後，14日上午派員前往好市多台中分公司南屯店稽查。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

好市多又出事？ 她烤冷凍牛肉「不斷爬出蛆」，中市食安處出手了。

有民眾爆料在台中好市多南屯店買冷凍牛肉，解凍後烤7分熟訝然看見裏頭冒出白色小蟲；台中市食安處今（14日）上午派員前往稽查，隨機抽樣檢視，尚未發現蟲體等異物，食安處強調，將持續不定期派員稽查，如發現食品有蟲體異物，將依反食安法開罰。

台中民眾向食安處投訴，9月6日到好市多台中南屯店買牛肉，9日解凍欲烤牛肉吃，沒想到烤7分熟時牛肉裡卻不斷冒出白色小蟲，當場噁翻；當天立即向好市多反應，店家除了退費，也承諾會負責醫藥費，他們也通報衛生局，希望店家和衛生機關能夠督促品管。

台中市食安處表示，接獲民眾陳情後，14日上午派員前往好市多台中分公司南屯店稽查，包括分切及販售現場的冰箱保存溫度、環境及機具清潔、人員衛生等項，尚符規定，也未發現病媒；當場也隨機抽取該產品進行檢視，未發現蟲體等異物。

食安處強調，雖未發現違規，但未來將加強並持續不定期派員稽查，如發現食品有蟲體異物，將開立限期改善通知書，屆時如未複查合格，將違反食安法第17條裁處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

食安處表示，經溯源發現疑似問題產品是由好市多高雄總公司以冷凍真空包裝進口，經分公司賣場分切成牛排後，以保鮮膜包裝冷藏販售。好市多則回應，已受理此案消費者客訴，當場退費，未來將持續提升作業場所衛生及人員教育訓練，並加強檢視上架產品，防止類似案件發生。