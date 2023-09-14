潮州鎮公所經向代表會提案後，14日通過屏東縣潮州鎮臨時攤販集中場管理自治條例，「新潮州夜市」成為潮州鎮首個合法夜市。（謝佳潾攝）

潮州鎮公所經向代表會提案後，14日通過屏東縣潮州鎮臨時攤販集中場管理自治條例，「新潮州夜市」成為潮州鎮首個合法夜市。（謝佳潾攝）

屏東潮州夜市長期占用道路擺攤，今年暑假期間屢遭民眾檢舉，攤商頻喊苦，對此，潮州鎮公所在愛國路封路500公尺讓攤商轉移陣地試水溫，並協助轉型合法化，經向代表會提案後14日通過屏東縣潮州鎮臨時攤販集中場管理自治條例，「新潮州夜市」成為潮州鎮首個合法夜市。

潮州鎮公所指出，屏東縣潮州鎮臨時攤販集中場管理自治條例14日通過後，在愛國路靠近吉星路段500公尺的「新潮州夜市」，成為潮州鎮的首個合法夜市，攤商每周一、五可在此合法營業，不用再擔心遭檢舉，不過一切需遵守條例規定，否則將不予以擺攤。

公所表示，依臨時攤販自治條例規定，臨時攤販集中場委由潮州鎮市集文化協會管理，攤商需繳付150元的管理費以及100元的電費，供協會雇用清潔人員等作業之用，營業時間是下午3時至晚間12時，營業項目為百貨、五金、玩具、衣飾、飲食、蔬果等，不得架設固定棚架營業，違者強制拆除。

公所說，有了臨時攤販自治條例後，必要時公所可依法邀集警政、衛生等相關單位配合管理，這對攤商與民眾都有保障，而且也能杜絕部分不法交易行為，之前潮州夜市位在中洲路上，該路2旁都是民宅，攤商雖是占用道路，但也因用電等需求，會與住戶私下交易數百塊租電或「借路」用。

公所主祕王建元說，目前新潮州夜市有238個攤位，在暑假期間試水溫的成效非常好，首日就湧入萬人次造訪，若之後生意愈來愈好，好到有擴充的需求時，可能可以再開放吉星路以及一旁的第16號公園，該區道路無住家，可充分利用。