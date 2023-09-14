在受益人數大增之下，截至8月底總受益人數在5萬人之上的投信共有14家，包括保德信、元大、國泰、富邦、中信投信、復華、群益、統一等，細究主要都是旗下擁有旗艦台股基金與ETF相關的投信業者。

保德信表示，在市場訊息日趨透明化，以及投資人的理財觀念持續進步的帶動下，市場走跌往往不是投資人離場的理由，反而是加碼時機，加上市場上基金選擇多元，除了台股、海外股票等旗艦型主動基金受到投資人信賴之外，近年蓬勃發展的ETF也是不少投資人接觸基金的另一種選擇。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，最新公布的美國8月CPI雖然略比預期來的高，但核心CPI持續下滑，通膨趨緩趨勢確立，美股漲跌互見，市場多認為本月聯準會將暫停升息，接下來將視11、12月的FOMC會議，也讓近期投資情緒紓緩，美股漲跌互見，台股今(14)日則是大漲226.05點，漲幅1.36%，推升指數來到16807.56點，成功在半年線打下第二支腳，顯示半年線為強勁下檔支撐，即使台股暫時出現量縮整理，但透過類股良性輪動，有望逐步化解凌亂籌碼賣壓，短多趨勢不變。

至於蘋果新機發表後因為銷售數據遭下修，蘋概股表現失色，孫傳恕認為，雖然受到大環境影響使得蘋果新機備貨可能偏向保守，目前市場預期今年銷售支數可能較去年同期衰退，但銷售狀況待新機上市後會較為明朗。

而在全球與台灣總經數據方面，孫傳恕說明，全球PMI整體仍呈現收縮，台灣也不例外，8月製造業PMI由前月46.11降至45.5，已連續6個月緊縮，不過由於開始進入傳統外銷備貨旺季，且庫存水準已降低，搭配市場對於AI需求強勁，有利於訂單改善，預期第四季製造業PMI有機會持續回升，至於非製造業NMI方面，雖然也呈現衰退，由55.77下滑至54.3，然未來半年展望已連續3個月高於榮枯值，隨著旺季效應來臨，第四季表現有望看升。