蘋果發佈新款iPhone未能像往年那樣在中國消費者中引發巨大轟動，這是該公司在其最大市場之一面臨越來越嚴峻挑戰的最新跡象。

據《華爾街日報》報導，蘋果在中國面臨的挑戰越來越明顯，該公司正嘗試降低製造業務和供應鏈對中國的依賴，轉向另一個人口超過10億的國家印度，除了在印度生產更多的iPhone，也大量開設門市以擴大市佔率。

近年來，美國對華為等公司實施戰略性的技術管制，改變了智慧手機市場結構。2020年上半年華為在中國高階智慧手機的市佔率接近蘋果，但在2023年第2季度，iPhone市佔達65%，華為手機則跌至僅剩18%。

報導指出，上周華為發佈新的智慧手機，資深蘋果分析師郭明錤預計今年下半年華為Mate 60 Pro智慧手機的發貨量可能高達600萬部，比最初的估計高出約20%。他還預測，在發佈後的一年內，華為這款手機的累計出貨量可能會超過1200萬部。

市場研究公司Canalys的資料顯示，2023年第2季度，中國所有智慧手機（包括高階和低階機型）的出貨量同比下降5%，至6430萬部。蘋果排名第3，iPhone出貨量為1040萬部。另據市場研究公司TechInsights的資料，僅以iPhone出貨量來衡量，中國在第2季度首次成為蘋果全球最大的市場。

報導說，華為的強勢回歸對蘋果的霸主地位構成了威脅。在微博上發起的一項有關放棄iPhone轉用華為手機的調查顯示，在近20萬名受訪者中，超過40%的人表示願意轉換。

不過，蘋果在其他新興市場（尤其是印度）取得了越來越大的成功，它希望在印度彌補在中國的銷售下滑。蘋果首席執行官庫克(Tim Cook)今年8月表示，印度實現了又一個銷售額創紀錄的季度。蘋果在印度市佔率仍很小，但「對蘋果卻是一個巨大的機會」。

報導說，由於一般印度人的收入相對較低，安卓系統的低階智慧手機長期主導印度市場。蘋果近年來一直在努力加快在印度生產最新款iPhone的速度，同時增設零售門市。Counterpoint Research的資料顯示，預計今年蘋果將佔據印度整體智慧手機市場5%的份額，高於2019年的1%。在高價智慧手機市場蘋果也有不少進展，在價格超過540美元的智慧手機市佔率為59%。