蕭薔一直是人們心目中的「台灣第一美女」，每回現身公開場合仍讓人驚豔。近日她接受本報邀請進棚拍攝義大利珠寶DAMIANI時尚專題，在鏡頭前秀出修長美腿與纖細蟻腰，在她身上絲毫不見歲月痕跡，美麗依舊。」

「台灣第一美女」蕭薔分享美麗秘方，要懂得養生、要勤於保養，還要多愛自己，佩戴DAMIANI珠寶散發名媛閨秀氣質。（JOJ PHOTO攝，專題企畫／中時時尚，服裝提供／VERSACE）

「要懂得養生、要勤於保養，還要多愛自己！」蕭薔笑說，她練瑜伽已有十幾年，還在去年考到瑜伽老師的執照，除了練瑜伽保持曼妙身材，讓身體保持最佳狀態，她也常逛畫廊鑑賞收藏藝術品，閒來習畫練字、抄寫佛經，讓身心安定，因為由內而外散發的美麗，才能讓美貌更加持久。

蕭薔分享自己熱中養生，不是為了長壽，而是一種「愛自己」的方式，把自己的身體照顧好，心情就會愉快，負面情緒自然會煙消雲散，例如她飲食力求清淡簡單，不碰油炸高鹽的食物，以免造成身體的負擔，在大陸拍戲時擔心中暑，也一定注意防曬、隨時補充水份，把自己的身體照顧好。

蕭薔接受本報邀請進棚拍攝DAMIANI珠寶時尚專題，佩戴瑪格麗特皇后（Margherita）系列珠寶，風華絕代。（JOJ PHOTO攝，專題企畫／中時時尚，服裝提供／VERSACE，妝／姜文惠，髮／Eros Andy）

當天在攝影棚拍攝時，分明是在室內，蕭薔仍不時在身上塗防曬油，她笑說，保養不能偷懶，就算是日光燈下也會曬黑，還會曬出黑斑和皺紋，果真是「天下沒有醜女人，只有懶女人」，證明了蕭薔的美麗既是天生，也靠後生的努力。

蕭薔說，從小她在父母與哥哥的寵愛下成長，家裡提供她美學素養的成長環境，因此從小她就對美的事物很敏感，不僅愛美，也追求美。多年前她成立了「珍世美學慈善基金會」，不只做慈善，也推廣美學教育，就是希望能讓這份美好，分享給更多孩子。

本報邀請蕭薔進棚拍攝DAMIANI珠寶時尚專題，佩戴以義大利瑪格麗特皇后（Margherita）為創作靈感的珠寶作品，珠寶工藝大師以非凡的鑲嵌工藝，打造精緻仿真的花朵珠寶。蕭薔先以黑色小禮服搭配Margherita系列花朵項鍊和珠寶表，數十朵瑪格麗特營造花團錦簇的繁榮氣象，既奢華又唯美優雅，第二套她選穿印花迷你小洋裝，搭配Margherita系列珍珠手鍊與戒指，渾身散發名媛閨秀氣質。

DAMIANI Margherita瑪格麗特18K金鑲鑽珠寶表，223萬元。（DAMIANI提供）

DAMIANI Masterpiece Margherita訂製珠寶熱情之花雛菊鑽石鑽鍊，730萬元。（DAMIANI提供）

DAMIANI Masterpiece Margherita訂製珠寶珍稀之花雛菊手環，201萬元。（DAMIANI提供）