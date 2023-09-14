「苗栗縣敬老禮金發放自治條例」今年6月經苗栗縣議會三讀通過，苗栗縣府14日指出，為宏揚敬老美德，落實老人福利政策，規畫2024年春節首次發放「苗栗縣敬老禮金」，以縣府聯合18鄉鎮市公所名義核發，表達政府對長者敬重與關懷。

社會處說明領取資格，期對象為2024年1月1日前，年滿65歲以上長輩或年滿55歲以上原住民，且設籍苗栗縣滿1年以上，每人春節、端午節及重陽節前，各核發1千元敬老金，發放方式由公所以「匯款」方式，撥入受領人本人帳戶。

今年9月中旬起，將由各鄉鎮市公所，陸續以郵寄或親送通知單方式通知符合資格的縣民，請民眾收訖通知單後，填寫匯款同意書或個資同意書，並提供本人有效金融機構存摺封面影本，10月31日前送交至戶籍所在地公所。每節前30日亡故或遷出苗栗者，將逕行註銷列冊，不另通知。

社會處長楊文志表示，縣府估算符合資格長輩約9.8萬人，預計1年約需近3億元經費，第1次發放時間將在明年春節前10天，約1月10日正式發放。

他也特別提醒，縣府不會發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳或設定，請民眾務必提高警覺，避免個資被竊或遭詐騙。

如有任何疑義，詳情請撥打縣民專線1999或洽詢戶籍所在地公所。如遇可疑網站或訊息，請撥打165反詐騙專線。