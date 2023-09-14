南投凍頂茶國內外馳名，鹿谷鄉茶業生產合作社14日舉行「凍頂蜜香貴妃茶」暨「老茶」比賽，兩種茶各吸引超過100家茶農參賽，經過激烈競爭，今年2個「茶王」分別由劉興濠與劉志修拿下，「茶王」價格也搶先曝光！
在茶專家仔細品茗茶香與觀看茶色，相互討論茶葉優缺點下，2023年獲獎的茶農作品也出爐，「凍頂蜜香貴妃茶」茶王由劉興濠奪得，「老茶」茶王得主則是劉志修，可惜兩人都未在場，無法獲知其得獎感言，但該合作社以直播方式全程轉播比賽過程與揭曉，希望分享今年比賽的最新成果。
參與評審的農業部茶及飲料作物改良場祕書吳聲舜，稱讚今年參賽的蜜香貴妃茶不但有蜜香更有餘韻，他說蜜香茶又稱「蟲咬茶」，是小綠葉蟬吸食過茶葉嫩芽後，製茶過程出現如蜜香風味，猶如貴妃後韻而得名，因為這種茶葉「可遇不可求」，更顯珍貴。
承辦該比賽的合作社主任王麗芳說，蜜香茶又叫東方美人或貴妃茶，它是在夏天不噴灑農藥情況下，吸引小綠葉蟬來咬食，藉由它的涎液遺留在茶葉組織，致茶葉沖泡有蜜香味道而成，是很有特色的無毒有機茶，近年深受消費者青睞，今天也公布的凍頂蜜香茶賽中獲得「茶王獎」每斤3萬元、金牌獎每斤1萬2000元、銀牌獎6000元、優良獎3000元。
此外，強調保存與年限，典藏10年以上才參賽的凍頂老茶，今天出爐「茶王獎」價格將由新茶王決定，金牌獎則定每斤5萬元、銀牌獎每斤3萬元、優良獎每斤1萬元。
王麗芳主任說，此次比賽正值中秋節前，在評審用心把最好的茶挑選出來後，也成為今年中秋最佳送禮的選擇。她說茶賽成績今天公佈後，18日新包裝完成，19日就可以領茶使用，歡迎愛好鹿谷地方特色凍頂蜜香茶及老茶的消費者踴躍購買，自用送禮兩相宜。
鹿谷凍頂茶葉合作社總經理陳帝佑指出，台灣各茶區茶業生產機構，每年例行進行春冬兩季茶賽，該合作社則自2007年起，每年暑期開辦「高級凍頂老茶」暨「蜜香貴妃茶」比賽，受到茶農及消費者的肯定，至今已經16年，成為國內另類特色茶葉競技場，且帶動台灣老茶及蜜香茶市場逐步成長，希望透過茶賽直播行銷模式，拓展鹿谷凍頂茶的市場，呼籲民眾今年吃月餅別忘了來壺凍頂老茶跟蜜香貴妃茶，品味更濃郁的中秋味。
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