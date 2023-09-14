經過評選獲得蜜香貴妃茶「茶王」獎的茶品。曾雪蒨攝

茶改場研究員兼祕書吳聲舜盛讚今年的蜜香貴妃茶不但蜜香味濃且後韻十足。曾雪蒨攝

鹿谷鄉茶業生產合作社總經理陳帝佑親自宣布茶王名單。曾雪蒨攝

南投凍頂茶國內外馳名，鹿谷鄉茶業生產合作社14日舉行「凍頂蜜香貴妃茶」暨「老茶」比賽，兩種茶各吸引超過100家茶農參賽，經過激烈競爭，今年2個「茶王」分別由劉興濠與劉志修拿下，「茶王」價格也搶先曝光！

在茶專家仔細品茗茶香與觀看茶色，相互討論茶葉優缺點下，2023年獲獎的茶農作品也出爐，「凍頂蜜香貴妃茶」茶王由劉興濠奪得，「老茶」茶王得主則是劉志修，可惜兩人都未在場，無法獲知其得獎感言，但該合作社以直播方式全程轉播比賽過程與揭曉，希望分享今年比賽的最新成果。

參與評審的農業部茶及飲料作物改良場祕書吳聲舜，稱讚今年參賽的蜜香貴妃茶不但有蜜香更有餘韻，他說蜜香茶又稱「蟲咬茶」，是小綠葉蟬吸食過茶葉嫩芽後，製茶過程出現如蜜香風味，猶如貴妃後韻而得名，因為這種茶葉「可遇不可求」，更顯珍貴。

承辦該比賽的合作社主任王麗芳說，蜜香茶又叫東方美人或貴妃茶，它是在夏天不噴灑農藥情況下，吸引小綠葉蟬來咬食，藉由它的涎液遺留在茶葉組織，致茶葉沖泡有蜜香味道而成，是很有特色的無毒有機茶，近年深受消費者青睞，今天也公布的凍頂蜜香茶賽中獲得「茶王獎」每斤3萬元、金牌獎每斤1萬2000元、銀牌獎6000元、優良獎3000元。

此外，強調保存與年限，典藏10年以上才參賽的凍頂老茶，今天出爐「茶王獎」價格將由新茶王決定，金牌獎則定每斤5萬元、銀牌獎每斤3萬元、優良獎每斤1萬元。

王麗芳主任說，此次比賽正值中秋節前，在評審用心把最好的茶挑選出來後，也成為今年中秋最佳送禮的選擇。她說茶賽成績今天公佈後，18日新包裝完成，19日就可以領茶使用，歡迎愛好鹿谷地方特色凍頂蜜香茶及老茶的消費者踴躍購買，自用送禮兩相宜。

鹿谷凍頂茶葉合作社總經理陳帝佑指出，台灣各茶區茶業生產機構，每年例行進行春冬兩季茶賽，該合作社則自2007年起，每年暑期開辦「高級凍頂老茶」暨「蜜香貴妃茶」比賽，受到茶農及消費者的肯定，至今已經16年，成為國內另類特色茶葉競技場，且帶動台灣老茶及蜜香茶市場逐步成長，希望透過茶賽直播行銷模式，拓展鹿谷凍頂茶的市場，呼籲民眾今年吃月餅別忘了來壺凍頂老茶跟蜜香貴妃茶，品味更濃郁的中秋味。