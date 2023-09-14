「2023台中寵物水族用品大展暨萌寵爬蟲節」將於15日至18日在台中國際展覽館登場，讓更多人認識多元水族生態。（潘虹恩攝）

近年民眾對自然生態的接受度增多，加上前幾年民眾因疫情天天在家，開始會買盆栽、生態池等物觀賞，成為熱門的療癒小物。（潘虹恩攝）

台中市水族類商業同業公會舉辦「2023台中寵物水族用品大展暨萌寵爬蟲節」將於15日至18日在台中國際展覽館登場，現場展示不同種類的魚類、海洋生物，更斥千萬巨資打造熱門風水魚種「龍魚」展示區，讓更多人認識多元水族生態。

「2023台中寵物水族用品大展暨萌寵爬蟲節」號稱全國第二大規模水族展，展出150個攤位並規畫6大主題展區，包括頂級龍魚區、圓滿泰獅金魚區、海水創意區、水族周邊商品公仔區、潮間帶體驗區及萌寵爬蟲區，讓更多人了解、體驗水族世界的多樣性發展與呈現。

台中市水族類商業同業公會理事長羅智慧說，龍魚是開運、開財的熱門風水魚種，參賽級的龍魚基本價就要10萬起跳；此次展覽舉辦台灣福爾摩沙盃頂級龍魚比賽，集合國內、外頂級玩家百萬價值龍魚，以比賽方式呈現龍魚尊貴霸氣，同時聘請國內知名美學風水達人在現場為主題進行解說，向民眾推廣龍魚。

此外，此次展覽首創導入永續節能減碳概念，於水族箱內將水族生物、苔蘚、植栽、燈光結合創作出療癒迷你生態屋；潮間帶觸摸池則有水母網美牆、海馬展示區及各式人工復育小丑魚，結合人工珊瑚礁教育民眾認識珊瑚種類等等提供寓教於樂的水族體驗活動。

羅智慧表示，爬蟲類寵物也屬於水族區塊，展覽中的爬蟲類走秀希望讓民眾和爬蟲類有親近的機會，體會到爬蟲類的可愛之處，打破對於爬蟲類的恐懼，推廣多元生態。

參展業者表示，現在民眾對自然生態的接受度愈來愈高，加上父母也會希望家中小朋友多接觸不同生態，願意飼養水族、爬蟲等物種的人變多，加上前幾年疫情影響，民眾天天在家就開始會買盆栽、生態池等物回家觀賞，已成為熱門的療癒小物。