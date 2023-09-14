2023年台北國際航太暨國防工業展本週四（14）至16日（六）在台北南港展覽館登場，本次國防館展出最新5.56毫米新式突擊步槍XT-112，全新的槍管工藝改善了T-91精度不足的問題，此外，人因工程大幅改進以及M-LOK護木也十分亮眼。

全新的多邊形加厚槍管工藝將射擊精度提升到100公尺內9.8公分，據現場說員指出精度達到3.5 MOA水準，經本報換算更是小於3.4 MOA（越低越準）做為對比，T-91步槍的精度為100公尺14.5公分，大約5 MOA水平。XT-112基本的性能包括口徑為5.56公厘、射擊模式包括「單發、2連發、全自動」模式、彈匣容量30發、有效射程600公尺。

槍管壽命也從T-91步槍的6000發提升至1萬發子彈左右，手槍握把也較先前T-91的更為舒適，護木改採Magpul M-LOK槍械導軌界面系統，可依需求加裝皮卡汀尼導軌安裝戰術配件或是其它M-LOK可以直上的戰術配件，例如槍燈、雷指器等。此外，而且M-LOK護木也不扎手，懂的都懂。

人因改進包含板機幅度、雙側退彈鈕、槍擊拉柄、加大的槍機後定器以及加大的射擊選擇鈕，以及拋殼變向器，讓射手能左右手切換快速射擊。（張威翔攝）

目前折疊式照門與折疊準心為不可拆卸式，據現場解說員解釋，這是考慮到作為制式步槍可能會有需要撿別人槍來用，或者槍枝交接的情景，不過，若國防部正式採購之後，也可能會有變動。

人因改進包含板機幅度、雙側退彈鈕、槍擊拉柄、加大的槍機後定器以及加大的射擊選擇鈕，以及拋殼變向器，彈殼不會影響到左撇子，同時，能讓射手能左右手切換快速射擊。本次還有展出結合了快速腳架的戰術握把，以利射手快速進行立姿等不同射擊姿勢。

另外還有複合材料彈夾，能避免過往鋁製彈夾敲到會變形的情況，同時彈匣有開彈藥視窗，可迅速了解剩餘多少子彈，不過經本報現場採訪，本次展出的應為美商UTG出品的UTG AR15 30 Round彈夾，不過該司在台灣竹南有設廠，可能為合作廠商。

複合材料彈夾，能避免過往鋁製彈夾敲到會變形的情況，同時彈匣有開彈藥視窗，可迅速了解剩餘多少子彈。（張威翔攝）

另外，現場亦展出「XTS112式步槍雷指器」、「XTS112式近戰瞄準鏡」、「TS110式熱像瞄準鏡」、「XTS112式雙倍式狙擊鏡」。