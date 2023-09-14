台中機場捷運（橘線）可行性研究計畫台中市政府依照中央審查意見，完成報告書補充與修正，路線不變，今天再送交通部審議。交通局表示，盼中央早日核定計畫。

交通局長葉昭甫指出，機場捷運（橘線）可行性研究計畫2021年4月首度提報交通部審查，期間歷經書面審查、現地勘查、初審會議及去年的研商會議後，市府已依中央各單位意見完成報告內容補充與修正，今天再度提送交通部審議。

葉昭甫說明，這次修正已更新計畫基年及調整財務評估內容，捷運路線方案未更改，仍採部分地下與部分高架建設，總經費約1395.63億元，路線起點設於台中國際機場，行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點設於霧峰省議會附近，路線全長約29.2公里，共設26座車站，包括15座高架車站、11座地下車站。

葉昭甫表示，機場捷運（橘線）在去年10月交通部召開研商會議之後，因路線行經台中國際機場路段，鄰近國防部清泉崗營區基地，涉及軍方飛安、國防作戰任務及防砲限制高度等細節，多次與國防部、交通部民航局及交通部公路總局等單位協商，軍方同意退縮圍牆，獲得各方共識。

葉昭甫表示，很感謝國防部的支持，機場捷運（橘線）是聯繫台中國際機場與都會核心地區及屯區交通運輸走廊重要建設，將串聯捷運綠線、藍線與台鐵，盼中央能早日核定。