國道1號南向63.3公里中壢路段，今日傍晚近4時發生聯結車火燒車事故，占用外側車道與路肩，該車冒出濃濃黑煙，後方車輛回堵約6公里，由於要等卸貨車前來卸貨，暫時尚無法排除，提醒用路民眾注意。

國道警方指出，今日傍晚3時52分，國道1號南向63.3公里處，50歲徐姓男子駕駛的聯結車突然發出異音並冒煙，徐男立刻將車輛靠往外側路肩並逃出車外。警消人員也出動緩撞車、消防車到場，確認現場無人受困受傷。

事故車輛冒出黑煙，造成後方車流回堵約6公里，影響主線車道車流。國道警方立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況，由於需等卸貨車到場，卸下聯結車上貨物，故現場暫無法排除，後續冒煙起火原因仍待進一步釐清。

警方呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。